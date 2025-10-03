Hamas diz aceitar libertar reféns e discutir acordo de Trump

O Hamas afirmou nesta sexta-feira (3) que aceita libertar todos os reféns israelenses, vivos ou mortos, em resposta à proposta de cessar-fogo apresentada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou a agência Reuters.

O grupo disse estar disposto a negociar todos os detalhes do acordo, mas ressaltou que isso não significa aceitação integral do plano americano.

Em nota, o Hamas declarou que está aberto a transferir o governo da Faixa de Gaza para um órgão independente de tecnocratas palestinos, com respaldo árabe e islâmico. No entanto, outras questões do plano, como o futuro político do território e os direitos do povo palestino, seriam debatidas num fórum nacional mais amplo.