Balsa encalha com mais de 200 passageiros a bordo; VÍDEO

A balsa que fazia a travessia entre São Luís e Alcântara encalhou na madrugada desta sexta-feira (3), deixando mais de 200 passageiros presos no meio da viagem. Segundo a Empresa Maranhense de Administração Portuária (Emap), ninguém ficou ferido e o resgate só tem início nesta tarde, quando a maré subir. As informações são do G1.

O ferry Cidade de Araioses saiu da Ponta da Espera às 3h e deveria ter chegado ao terminal do Cujupe por volta das 5h, mas encalhou num banco de areia às 4h20. Dentro da embarcação também havia veículos.