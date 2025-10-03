Balsa encalha com mais de 200 passageiros a bordo; VÍDEO

A balsa que fazia a travessia entre São Luís e Alcântara encalhou na madrugada desta sexta-feira (3), deixando mais de 200 passageiros presos no meio da viagem. Segundo a Empresa Maranhense de Administração Portuária (Emap), ninguém ficou ferido e o resgate só tem início nesta tarde, quando a maré subir. As informações são do G1.
O ferry Cidade de Araioses saiu da Ponta da Espera às 3h e deveria ter chegado ao terminal do Cujupe por volta das 5h, mas encalhou num banco de areia às 4h20. Dentro da embarcação também havia veículos.
Testemunhas disseram que a tripulação acionou os protocolos de segurança e fez contato com a Capitania dos Portos.
A Capitania dos Portos deve avaliar se houve danos no casco e vai investigar as causas do acidente. O Cidade de Araioses, que tem capacidade para 520 pessoas e 70 veículos, já apresentou problemas no motor em 2023, um ano após sua primeira viagem.
Segundo a Emap, todas as medidas de segurança foram adotadas e os passageiros são acompanhados pela tripulação.