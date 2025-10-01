Histórico: primeira técnica do NBB já treinou estrelas da NBA

A temporada do basquete brasileiro já começa marcada por um feito histórico: Jelena Todorovic, de 31 anos, é a primeira mulher a comandar uma equipe masculina no Novo Basquete Brasil (NBB). A sérvia também é a segunda técnica mais jovem a assumir o posto principal em toda a história da competição.

Com um currículo sólido, Jelena acumula passagens por clubes de peso, como o Fenerbahçe, além de integrar a comissão técnica da seleção grega. Sua experiência inclui ainda o desenvolvimento individual de grandes nomes do basquete mundial, como Giannis Antetokounmpo, Patty Mills, Josh Giddey e Nick Calathes.

"Estou super honrada por essa nova oportunidade. Esse será o quarto continente em que serei técnica principal. Eu vim da Sérvia, onde o basquete é uma religião, um estilo de vida. E isso é algo que eu vejo em vocês, brasileiros, que eu sempre admirei. Minha maior motivação é construir um bom time, ser uma boa técnica, e ter a maior quantidade de fãs possível para nos apoiar. Eu estarei lá dando 110% da minha energia, do meu amor, da minha paixão pelo esporte", disse a treinadora.