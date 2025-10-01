01 de outubro de 2025
VIOLÊNCIA

Carro com seis mortos causa choque e mobiliza polícia

Por Aléxia Sousa | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/X
Carro estava na estrada dos Bandeirantes, em Curicica, na zona oeste do Rio de Janeiro
Carro estava na estrada dos Bandeirantes, em Curicica, na zona oeste do Rio de Janeiro

Seis corpos foram encontrados na noite desta terça-feira (30) dentro de um carro na estrada dos Bandeirantes, em Curicica, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, quatro deles estavam no porta-malas do veículo.

A Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada e investiga as circunstâncias das mortes. Os corpos, ainda não identificados, foram levados para o Instituto Médico-Legal.

Informações preliminares da investigação apontam que as vítimas seriam integrantes do Comando Vermelho, mortas após confronto no Morro Dois Irmãos, em Curicica. O local tem sido palco de recentes disputas entre traficantes da facção e milicianos que ainda controlam a área.

A estrada dos Bandeirantes, uma das principais ligações da zona oeste, tem cerca de 25 km de extensão, atravessa bairros como Taquara, Curicica e Recreio dos Bandeirantes, e é cortada por áreas em disputa entre milícia e tráfico. O carro foi abandonado em um ponto de grande circulação, fora de áreas de comunidade.

O episódio ocorre em meio a uma escalada da violência na região. Horas antes da descoberta dos corpos, três ônibus foram sequestrados e usados como barricadas para bloquear a própria estrada dos Bandeirantes. Dois homens foram presos, com duas armas de fogo, e uma motocicleta foi apreendida.

Na segunda-feira (29), uma operação conjunta das polícias Civil e Militar com o Ministério Público do Rio prendeu 22 pessoas na Cidade de Deus e na Gardênia Azul, também cortadas pela Bandeirantes. O objetivo era conter o avanço do Comando Vermelho nessas áreas.

Ainda no mesmo dia, o Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) realizou uma incursão no Morro Dois Irmãos, onde houve confronto com criminosos. A polícia informou ter apreendido três fuzis, uma pistola e munições, mas os suspeitos conseguiram escapar.

