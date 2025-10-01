Carro com seis mortos causa choque e mobiliza polícia

Seis corpos foram encontrados na noite desta terça-feira (30) dentro de um carro na estrada dos Bandeirantes, em Curicica, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, quatro deles estavam no porta-malas do veículo.

A Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada e investiga as circunstâncias das mortes. Os corpos, ainda não identificados, foram levados para o Instituto Médico-Legal.

Informações preliminares da investigação apontam que as vítimas seriam integrantes do Comando Vermelho, mortas após confronto no Morro Dois Irmãos, em Curicica. O local tem sido palco de recentes disputas entre traficantes da facção e milicianos que ainda controlam a área.