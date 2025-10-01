Ancelotti chama Rodrygo e Vini Jr para amistosos na Ásia
| Tempo de leitura: 1 min
O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, convocou nesta quarta-feira (1º) os 26 jogadores para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, em outubro.
O treinador chamou pela primeira vez o atacante Rodrygo, com quem trabalhou no Real Madrid, e voltou a convocar Vinicius Junior, que havia ficado de fora da última lista.
Com o fim das Eliminatórias em setembro, o treinador italiano vai aproveitar as partidas para promover os últimos testes e começar a definir o time para a disputa da Copa do Mundo, entre 11 de junho e 19 de julho.
A partida contra os sul-coreanos ocorrerá no dia 10 de outubro, às 8h (horário de Brasília), em Seul. Na sequência, o Brasil vai encarar o Japão, no dia 14, às 7h30, em Tóquio.
No último confronto com a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa de 2022, o Brasil venceu por 4 a 1, com gols de Vinicius Junior, Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá.
A seleção brasileira encarou o Japão pela última vez em 2022, com uma vitória por 1 a 0, gol de Neymar.
Depois dos amistosos com as seleções asiáticas, a intenção da CBF é jogar contra seleções africanas em novembro e europeias de "nível A" em março e junho de 2026.
Os chamados
Confira a lista dos convocados:
GOLEIROS
Bento (Al Nassr)
Hugo Souza (Corinthians)
Ederson (Fenerbahce)
DEFENSORES
Caio Henrique (Monaco)
Carlos Augusto (Inter)
Douglas Santos (Zenit)
Fabricio Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Vanderson (Monaco)
Wesley (Roma)
Eder Militão (Real Madrid)
Lucas Beraldo (PSG)
MEIO-CAMPISTAS
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Joelinton (Newcastle)
Lucas Paquetá (West Ham)
André (Wolverhampton)
João Gomes (Wolverhampton)
ATACANTES
Estêvão (Chelsea)
Gabriel Martinelli (Arsenal)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Richarlison (Tottenham)
Igor Jesus (Nottingham)
Rodrygo (Real Madrid)
Vinicius Junior (Real Madrid)