Total de mortes por intoxicação com metanol em SP sobe para seis

Um homem de 49 anos morreu em casa, em São Bernardo do Campo (Grande São Paulo), nesta terça-feira (30), após suspeita de contaminação por metanol. Ele se soma a outros cinco mortes no estado de São Paulo.

A Prefeitura de São Bernardo afirmou que recebeu 13 notificações de suspeita de contaminação por metanol. Dessas, uma já foi confirmada e nove pacientes estão sendo atendidos em hospitais públicos e privados da cidade. As vítimas, que têm entre 26 e 55 anos, consumiram bebidas adulteradas com metanol no município.

Entre esses casos, foram notificadas na cidade quatro mortes, todas de homens. Um deles, de 38 anos, morreu em 18 de setembro após ser atendido em hospital particular. Outro, de 58 anos, faleceu em 24 de setembro no Hospital de Urgência. O terceiro, de 45 anos, morreu em 28 de setembro e também foi atendido na rede privada.