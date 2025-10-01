VÍDEO mostra PMs do Bope furtando casa durante operação

Vídeos de câmeras corporais acopladas ao uniforme de policiais do Bope (Batalhão de Operações Especiais) flagraram oito agentes revirando uma casa no complexo do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro, e levando pertences durante uma operação ocorrida em 15 de janeiro deste ano.

As imagens mostram os militares abrindo gavetas e armários, experimentando perfumes, avaliando roupas de marca e separando tênis.