Atlético empata sem gols com Juventude na Arena MRV

O Atlético-MG empatou em 0 a 0 com o Juventude na noite desta terça-feira (30/9), na Arena MRV, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais de 25 mil torcedores acompanharam a partida do início ao fim, apoiando a equipe alvinegra.

A partida marcou a estreia do uniforme III do Atlético, predominantemente preto com detalhes em cobre. Com o empate, o Galo chegou a 29 pontos em 24 jogos na Série A, ocupando a 13ª posição, enquanto o Juventude soma 23 pontos, na 17ª posição. Restam ainda dois jogos em atraso para o Atlético, diante de Sport e Fortaleza, ambos em casa, pelo 1º turno.

O próximo compromisso do Atlético será contra o Fluminense, no sábado (4), às 18h30, no Maracanã. Já o Juventude enfrentará o Fortaleza, no domingo (5), às 18h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 27ª rodada.