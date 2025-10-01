Torcedores do Palmeiras acusados de emboscada irão a júri popular

A Justiça de São Paulo determinou que 20 integrantes da torcida organizada Mancha Alviverde, do Palmeiras, serão julgados por júri popular. Eles são acusados de homicídio, tentativa de homicídio e incêndio, relacionados a uma emboscada que resultou na morte de José Vitor Miranda e deixou outras 15 pessoas feridas. O crime ocorreu durante um confronto com torcedores do Cruzeiro, em 2023.

A decisão foi tomada após audiência realizada no dia 30 de junho de 2025, na qual foram ouvidas vítimas, testemunhas e réus. Ao todo, 27 pessoas foram acusadas pelo Ministério Público, sendo que 20 já foram formalmente tornadas réus. Desses, 21 estão presos, incluindo o ex-presidente da Mancha Alviverde, Jorge Luiz Sampaio, que se entregou à polícia, e o vice-presidente da torcida. Seis acusados permanecem foragidos.

O julgamento será conduzido pelo Tribunal do Júri de São Paulo, que avaliará as evidências apresentadas e decidirá sobre as responsabilidades individuais no caso. A expectativa é que o processo contribua para o combate à violência associada ao futebol e à atuação de torcidas organizadas.