Ancelotti convoca seleção para amistosos contra Coreia e Japão

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, divulgará nesta quarta-feira (1º) a lista de convocados para os amistosos internacionais contra Coreia do Sul e Japão, que ocorrerão em outubro. Os confrontos fazem parte da preparação da equipe para a Copa do Mundo de 2026.

O Brasil enfrentará a Coreia do Sul no dia 10 de outubro, às 8h (horário de Brasília), em Seul, e quatro dias depois, no dia 14, medirá forças com o Japão às 7h30 (horário de Brasília), em Tóquio. Segundo a CBF, esses jogos permitirão à equipe brasileira testar diferentes estilos de jogo, aprimorar o entrosamento e ajustar a estratégia tática.

Desde que assumirá o comando da Seleção em maio deste ano, Carlo Ancelotti avaliará o desempenho dos atletas em quatro partidas, buscando consolidar a defesa e potencializar o ataque. Durante esse período, a equipe marcará gols importantes e manterá a solidez defensiva, preparando o grupo para desafios internacionais.