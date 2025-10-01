Ministra empossada no STM é a 2ª mulher no cargo em 217 anos

O Superior Tribunal Militar (STM) deu posse nessa terça-feira (30) à advogada Verônica Abdalla Sterman, que passa a ser a segunda mulher a integrar a Corte em 217 anos de história. Ela ocupa uma das cinco vagas destinadas a civis no tribunal.

No discurso de posse, Verônica destacou a importância da igualdade de gênero na Justiça. "Hoje sou apenas a segunda mulher a compor este Tribunal desde a sua fundação. É uma conquista, mas também um convite à reflexão. Que este passo não seja apenas um marco isolado, mas um passo para que o nosso Judiciário, no futuro, não precise mais de datas, de gestos ou de estatísticas para lembrar que mulheres estão presentes em igualdade."