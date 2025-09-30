PGR nega vínculo trabalhista; STF julga 'uberização' nesta 4ª

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu nesta terça-feira (30) que não há vínculo empregatício entre motoristas e plataformas como a Uber. O parecer foi enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), que começa a julgar o tema nesta quarta-feira (1º), sob a presidência do ministro Edson Fachin. A decisão servirá de parâmetro para milhares de processos semelhantes em todo o país.

Leia mais: Liberdade e vínculo pela CLT são incompatíveis, defende Uber

No documento, a PGR argumentou que o trabalho por aplicativo integra um modelo moderno de prestação de serviços, amparado pelo princípio da livre iniciativa. Gonet reconheceu que as plataformas organizam o transporte, definem preços e intermediam os pagamentos, mas ressaltou que os motoristas têm liberdade para se conectar ou não ao sistema, o que afastaria a subordinação prevista na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).