Policiais levam mulheres para passear em viatura; VÍDEO

Duas mulheres fizeram "um passeio exclusivo" numa viatura da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), registraram tudo em vídeo e compartilharam.

O caso é do último sábado (27), no Morro da Nova Descoberta, em Florianópolis. As imagens, que viralizaram nas redes sociais na segunda (29), mostram as jovens rindo, filmando abordagens e até experimentando uma balaclava enquanto os agentes apontavam armas pela janela.