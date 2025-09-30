Policiais levam mulheres para passear em viatura; VÍDEO

Duas mulheres fizeram "um passeio exclusivo" numa viatura da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), registraram tudo em vídeo e compartilharam.
O caso é do último sábado (27), no Morro da Nova Descoberta, em Florianópolis. As imagens, que viralizaram nas redes sociais na segunda (29), mostram as jovens rindo, filmando abordagens e até experimentando uma balaclava enquanto os agentes apontavam armas pela janela.
Como se fosse o guia, um dos PMs perguntou "já subiram o Morro da Nova Descoberta?”, ao que uma mulhere responde: "Nunca subi num morro". “Aqui é a Nova Descoberta”, completa o agente.
Após a repercussão, a PMSC abriu Inquérito Policial Militar, classificou as atitudes como graves e anunciou o afastamento imediato dos dois agentes envolvidos.
*Com informações do SBT News e SCC10