30 de setembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
VOLTINHA NO MORRO

Policiais levam mulheres para passear em viatura; VÍDEO

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/SCC10
As imagens mostram as jovens rindo e filmando abordagens enquanto os agentes apontavam armas pela janela.
As imagens mostram as jovens rindo e filmando abordagens enquanto os agentes apontavam armas pela janela.

Duas mulheres fizeram "um passeio exclusivo" numa viatura da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), registraram tudo em vídeo e compartilharam.

Leia mais: PM é investigado após vídeo de sexo no capô da viatura

O caso é do último sábado (27), no Morro da Nova Descoberta, em Florianópolis. As imagens, que viralizaram nas redes sociais na segunda (29), mostram as jovens rindo, filmando abordagens e até experimentando uma balaclava enquanto os agentes apontavam armas pela janela.

Como se fosse o guia, um dos PMs perguntou "já subiram o Morro da Nova Descoberta?”, ao que uma mulhere responde: "Nunca subi num morro". “Aqui é a Nova Descoberta”, completa o agente.

Após a repercussão, a PMSC abriu Inquérito Policial Militar, classificou as atitudes como graves e anunciou o afastamento imediato dos dois agentes envolvidos.

*Com informações do SBT News e SCC10

Comentários

Comentários