Tarcísio visita Bolsonaro e diz que disputará governo de SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), visitou nesta segunda-feira (29) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar em Brasília. O encontro, que durou mais de cinco horas, contou com a presença do senador Flávio Bolsonaro (PL) e do vereador Jair Renan Bolsonaro (PL), e teve caráter pessoal e de cortesia, segundo Tarcísio.
Após a visita, o governador reafirmou seu foco na reeleição ao governo de São Paulo em 2026, descartando qualquer intenção de disputar a Presidência da República.
“Sou candidato à reeleição em 2026, em São Paulo. Vim visitar um amigo, que foi importante na minha trajetória. O presidente está passando por um momento difícil. É muito triste ver o presidente na situação que ele está. A gente conversando e ele soluçando o tempo todo”, disse Tarcísio.
Durante o encontro, Tarcísio e Bolsonaro conversaram sobre o cenário eleitoral de 2026 e a formação de chapas da direita, além de temas como a proposta de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O governador defendeu o avanço do projeto, mas afirmou que a redução de pena não é suficiente.
A visita ocorre em meio a pressões de setores da direita tradicional e do Centrão, que buscam consolidar candidatos estratégicos para as próximas eleições. Apesar disso, Tarcísio reforçou que sua prioridade permanece a gestão estadual e o fortalecimento da base em São Paulo.
O ex-presidente cumpre prisão domiciliar autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).