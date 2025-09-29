Tarcísio visita Bolsonaro e diz que disputará governo de SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), visitou nesta segunda-feira (29) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar em Brasília. O encontro, que durou mais de cinco horas, contou com a presença do senador Flávio Bolsonaro (PL) e do vereador Jair Renan Bolsonaro (PL), e teve caráter pessoal e de cortesia, segundo Tarcísio.

Após a visita, o governador reafirmou seu foco na reeleição ao governo de São Paulo em 2026, descartando qualquer intenção de disputar a Presidência da República.

“Sou candidato à reeleição em 2026, em São Paulo. Vim visitar um amigo, que foi importante na minha trajetória. O presidente está passando por um momento difícil. É muito triste ver o presidente na situação que ele está. A gente conversando e ele soluçando o tempo todo”, disse Tarcísio.