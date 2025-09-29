Alerta aponta alto risco de queimadas no interior de São Paulo

O aviso atinge principalmente as regiões de Araraquara, Araçatuba, Barretos, Bauru, Campinas, Franca, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba e Vale do Paraíba. De acordo com o Mapa de Risco de Incêndio, todas permanecem em nível de emergência, a classificação mais grave da escala utilizada pela Defesa Civil.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para o aumento do risco de queimadas e incêndios florestais ao longo desta semana, entre segunda-feira (29) e sexta-feira (3). A combinação de calor intenso e baixos índices de umidade do ar cria condições favoráveis para a rápida propagação do fogo em áreas de vegetação seca.

O monitoramento é feito pela Sala de Situação do programa SP Sem Fogo, que acompanha as condições climáticas e identifica possíveis focos de incêndio. A central emite boletins preditivos, permitindo que as equipes planejem ações com até 24 horas de antecedência. Com isso, brigadistas e equipamentos podem ser deslocados para os locais e horários de maior risco, agilizando a resposta em eventuais ocorrências.

Além do reforço nas operações, a Defesa Civil orienta a população a redobrar os cuidados durante o período crítico. Entre as recomendações estão não usar fogo para limpeza de terrenos, não soltar balões, descartar corretamente o lixo e evitar queimar materiais secos. Motoristas também devem ter atenção ao trafegar em áreas rurais, pois fagulhas lançadas por veículos podem dar início a incêndios.

Em caso de focos de fogo, a recomendação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo número 199, evitando tentar controlar as chamas por conta própria.