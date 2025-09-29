Condutor arranca, joga idosa para fora do ônibus e segue viagem

Uma idosa de 68 anos se machucou quando caiu para fora do ônibus ao tentar descer no ponto. O caso, registrado em vi1deo pela câmera de segurança do veículo, aconteceu em Brasília (DF); em data não identificada.

Leia mais: Ônibus arrasta carrinho e quase atropela mãe e filha; VÍDEO

O motorista acelerou quando Albanita Ferreira de Souza estava prestes a descer o primeiro degrau. Ela se desequilibrou e caiu na guia da calçada; o motorista continuou viagem. Houve um curto intervalo de tmepo entre ela e o último passageiro a desembarcar do veículo.