29 de setembro de 2025
Condutor arranca, joga idosa para fora do ônibus e segue viagem

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/CCTV
A câmera de segurança do ônibus registrou o momento da queda.
Uma idosa de 68 anos se machucou quando caiu para fora do ônibus ao tentar descer no ponto. O caso, registrado em vi1deo pela câmera de segurança do veículo, aconteceu em Brasília (DF); em data não identificada.

O motorista acelerou quando Albanita Ferreira de Souza estava prestes a descer o primeiro degrau. Ela se desequilibrou e caiu na guia da calçada; o motorista continuou viagem. Houve um curto intervalo de tmepo entre ela e o último passageiro a desembarcar do veículo.

Segundo o SBT, testemunhas ajudaram a vítima e a levaram para o hospital, onde identificaram escoriações no rosto, braço e joelho.

Em nota, a empresa responsável lamentou o acidente e disse que o motorista aguardou a passageira desembarcar antes de seguir viagem, mas não comentou a acusação de omissão de socorro. A família informou que vai registrar boletim de ocorrência.

