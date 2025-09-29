PIX falha e irrita usuários nesta segunda-feira

O PIX enfrentou instabilidade por volta das 11h desta segunda-feira (29), deixando clientes de diferentes bancos sem conseguir realizar transferências e pagamentos. As reclamações começaram por volta das 11h e se espalharam rapidamente pelas redes sociais.

Segundo o site Downdetector, que monitora serviços digitais, foram registradas mais de 7,5 mil notificações de falhas às 11h18. Entre os bancos citados estão Banco do Brasil, Bradesco, Inter, Itaú, Nubank, Santander e C6 Bank, informou o SBT News.