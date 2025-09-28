Intoxicação por metanol pode cegar vítima, alerta associação

Alarmada com os casos de intoxicação, no estado de São Paulo, por ingestão de metanol em bebidas adulteradas, a Associação Brasileira de Neuro-oftalmologia (ABNO) alerta sobre riscos de o consumo da substância causar neuropatia óptica.

"[A neuropatia ótica é] uma doença grave que pode causar perda de visão irreversível", descreve nota enviada à Agência Brasil.