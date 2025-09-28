Anvisa manda recolher cosméticos e outros itens; saiba quais

A Anvisa determinou na sexta-feira (26) o recolhimento de vários produtos de três empresas diferentes, incluindo cosméticos da Rioquímica e da Nuance, além de um detergente fabricado sem registro. Veja abaixo quais são os itens:

Cosméticos da Rioquímica

A própria Rioquímica comunicou o recolhimento voluntário de quatro produtos, após identificar irregularidades nas fórmulas:

Rioderm Soft Cremoso Rioquímica 1L – Lotes: 2403091, 2403092, 2405045, 2500987, 2502125, 2503317, 2504299, 2504300 e 2504301.

? Motivo: excesso de triclosan. A fórmula tinha 0,512%, mas o limite é de 0,3%.