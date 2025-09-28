Anvisa manda recolher cosméticos e outros itens; saiba quais

A Anvisa determinou na sexta-feira (26) o recolhimento de vários produtos de três empresas diferentes, incluindo cosméticos da Rioquímica e da Nuance, além de um detergente fabricado sem registro. Veja abaixo quais são os itens:
Cosméticos da Rioquímica
A própria Rioquímica comunicou o recolhimento voluntário de quatro produtos, após identificar irregularidades nas fórmulas:
Rioderm Soft Cremoso Rioquímica 1L – Lotes: 2403091, 2403092, 2405045, 2500987, 2502125, 2503317, 2504299, 2504300 e 2504301.
? Motivo: excesso de triclosan. A fórmula tinha 0,512%, mas o limite é de 0,3%.
Riocare Baby com Fragrância 230 ml – Lotes: 2403910, 2405084, 2501428 e 2503337.
Riocare Baby com Fragrância 470 ml – Lotes: 2403369, 2405085 e 2501992.
? Motivo: excesso de methylisothiazolinone. A fórmula tinha 0,00825%, quando o limite é de 0,0015%.
Riohex 0,2 Dermo Suave – Todos os lotes.
? Motivo: uso de uma mistura proibida de methylchloroisothiazolinone e methylisothiazolinone em produto sem enxágue.
Cosméticos da Nuance
Outra empresa alvo da fiscalização foi a Século Indústria de Cosméticos Ltda..
Todos os lotes das máscaras capilares Liso Perfeito – Nuance Profissional (1kg) precisam ser recolhidos.
A Anvisa também proibiu fabricação, distribuição, propaganda e uso dos produtos porque eles foram apenas notificados, mas não possuem registro, o que é exigido pela legislação.
Detergente sem registro
Já a empresa Álvaro Tessettore Garcia Comércio e Serviços (Campo Hidra Comércio e Serviços) foi alvo de outra medida. O detergente Desengordurante CH-10 teve todos os lotes apreendidos.
Segundo a Anvisa, o produto não tem registro como saneante e a empresa não possui autorização de funcionamento para fabricá-lo.