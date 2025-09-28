28 de setembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
DELIVERY DO CRIME

Ex-policial penal usava site de entregas para vender drogas

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução de vídeo/SBT
Durante a abordagem, os policiais encontraram doces recheados com maconha.
Durante a abordagem, os policiais encontraram doces recheados com maconha.

Um ex-policial penal de 30 anos foi preso em Campina Grande (PB) acusado de montar um “delivery do crime”. Segundo a polícia, ele criou um site que simulava vendas de comidas, mas na prática servia para negociar drogas.

Leia mais: SP: corregedoria apura envolvimento de policiais com tráfico

A farsa caiu depois de denúncias anônimas. Durante a abordagem, os policiais encontraram doces recheados com maconha. A casa da mãe do suspeito funcionava como estoque e ponto de distribuição;ela também foipresa.

O ex-agente tentou escapar, mas levou um tiro na perna, foi socorrido e liberado do hospital. A polícia continua investigando se mais gente participava do esquema.

Comentários

Comentários