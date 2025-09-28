Ex-policial penal usava site de entregas para vender drogas

Um ex-policial penal de 30 anos foi preso em Campina Grande (PB) acusado de montar um “delivery do crime”. Segundo a polícia, ele criou um site que simulava vendas de comidas, mas na prática servia para negociar drogas.

A farsa caiu depois de denúncias anônimas. Durante a abordagem, os policiais encontraram doces recheados com maconha. A casa da mãe do suspeito funcionava como estoque e ponto de distribuição;ela também foipresa.