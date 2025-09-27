Advogada é esquartejada porque não perdeu peso após gravidez

A advogada britânica June Bunyan, de 37 anos, foi assassinada e esquartejada pelo próprio marido em Hollywood, nos Estados Unidos. Segundo a Promotoria da Califórnia, Jonathan Renteria, de 25 anos, confessou o crime após a discussão em que acusou a esposa de não emagrecer depois da gravidez.
O corpo da vítima foi encontrado em partes dentro do apartamento do casal, no bairro de Franklin Avenue. De acordo com a polícia, havia um saco de lixo no banheiro com braços e pernas, além de sinais de decomposição espalhados pela cozinha.
Renteria foi localizado num motel, onde tentou o suicídio e deixou carta assumindo o homicídio. Ele foi preso e vai responder por assassinato, mutilação e contato sexual com restos mortais.
O casal estava junto havia um ano e tinha uma bebê de apenas um mês de vida, que não foi encontrada no local.
*Com informações de ABC7