27 de setembro de 2025
CÚPULA DA ONU

Delegações deixam cadeiras vazias durante discurso de Netanyahu

Por Pedro Peduzzi | da Agência Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/ONU
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, discursou para uma ONU vazia
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, discursou para uma ONU vazia

Delegações de diversos países – dentre elas a brasileira – deixaram, ao mesmo tempo, o plenário da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), nesta sexta-feira (26), no momento em que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, subiu ao parlatório para discursar.

O protesto foi combinado previamente entre as delegações, em crítica aos ataques israelenses contra a Faixa de Gaza, que já duram quase dois anos e fizeram mais de 60 mil vítimas.

Ordem na sala

Quando Netanyahu iniciou seu discurso, os delegados foram chamados à ordem: "Ordem na sala, por favor!", pediu o mestre de cerimônia.

Diante de uma sala praticamente vazia, um momento histórico nas Nações Unidas, Benjamin Netanyahu afirmou que os inimigos de Israel são os inimigos de todo o mundo, inclusive de seu maior parceiro, os Estados Unidos.

"Odeiam a todos nós da mesma forma. Eles querem arrastar o mundo moderno para o fanatismo".

Lula na ONU

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva já classificou os ataques de Israel a Gaza como genocídio em diversas oportunidades, inclusive durante seu discurso na abertura da 80ª Assembleia Geral, na terça-feira (23).

“Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo. Mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Ali também estão sepultados o direito internacional humanitário e o mito da superioridade ética do Ocidente”, disse Lula na ocasião.

O Ministério das Relações Exteriores informou que não fará “manifestações adicionais” sobre o ocorrido.

