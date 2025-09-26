Advogado suspeito de violência sexual e psicológica é preso no RS

Conrado Paulino da Rosa, advogado e ex-professor da Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP), foi preso preventivamente no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada pela Polícia Civil gaúcha.

Ele é suspeito de estupro de vulnerável, violência psicológica e possíveis abusos facilitados pelo uso de substâncias químicas por pelo menos cinco mulheres. Os relatos, que abrangem um período de mais de uma década, são apurados pela 2ª Delegacia da Mulher de Porto Alegre (RS).

A defesa de Conrado, representada pelos advogados Paulo Fayet e Cássio de Assis, considera a prisão uma medida desproporcional. "Ele vinha cumprindo rigorosamente todas as determinações judiciais", diz, por meio de nota. Também afirma que vai ingressar com um pedido de habeas corpus no TJ-RS.