Cosme e Damião se adapta para responder a expansão evangélica

A festa de São Cosme e Damião, parte do imaginário popular do país, sofreu baques nos últimos anos. Especialistas elencam motivos: temos o peso da inflação encarecendo os sacos de guloseimas, a violência urbana que inibe a distribuição deles, a ascensão de igrejas evangélicas que desencorajam a prática, prefeituras dificultando a liberação para celebrações nas ruas e até novas demandas da sociedade, como a preocupação com o consumo de açúcar e ultraprocessados.

Acabou-se o que era doce? Também não é por aí. São muitas as camadas que vêm transformando essa tradição brasileira que mescla santos católicos com orixás gêmeos de matriz africana, os Ibejis. E isso tudo leva a uma reinvenção do Cosme e Damião.

"O que se observa é tensão, reconfigurações e adaptações locais", diz a historiadora Carolina Rocha, pesquisadora no Iser (Instituto de Estudos da Religião). "Em alguns lugares, sim, pode haver retração, mas em outros a festa persiste e se reinventa. Assim, a tradição está longe de morrer: segue viva e festiva nas periferias, mobiliza as crianças nas ruas e marca a memória afetiva de gerações."