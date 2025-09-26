Vini Jr. começa temporada com mudança de status no Real Madrid

O craque brasileiro Vinicius Junior, consagrado como o segundo melhor do mundo na Bola de Ouro do ano passado, caiu neste ano para o 16º lugar na premiação -a mais tradicional do futebol mundial desde que foi instituída pela revista France Football em 1956. Aparecer na lista dos 20 melhores do mundo não é pouca coisa, mas a perda de 14 posições no ranking reflete o status atual de Vini Jr neste início de temporada europeia.

O brasileiro não é mais a principal estrela do Real Madrid. Pelo menos desde o primeiro semestre de 2023, o clube merengue sonhava em contratar o francês Kylian Mbappé. Na época o negócio não chegou a se concretizar -e, na temporada seguinte, a de 2023/24, Vinicius se tornou o astro do time, consagrado pelas exibições na Champions League e pelo destaque na luta antirracista.

Mbappé, no entanto, foi para o Real Madrid em junho de 2024 e logo roubou do brasileiro a primazia de craque do time, como fizera anteriormente com Neymar no PSG. Na temporada passada, a de 2024/25, Vinicius manteve seu patamar de gols, mas o francês anotou 44, o dobro. Como recompensa, Mbappé acaba de herdar a camisa 10 de Luka Modric, lenda madridista com seis Champions League no currículo.