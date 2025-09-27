Funcionária apanha por negar banheiro feminino a homem; VÍDEO

A funcionária de 20 anos de um restaurante japonês em Praia Grande (SP) foi agredida por um cliente depois de tentar impedi-lo de usar o banheiro feminino. A cena foi registrada por câmera de segurança no último sábado (21). O homem precisou ser contido por outras pessoas, informou o Metrópoles.
De acordo com o restaurante, o homem estava acompanhado da família e entrou no local para se proteger da chuva. Quando tentou usar o banheiro feminino, foi barrado pela funcionária. Irritado, agrediu-a.
No domingo (22), a jovem registrou ocorrência na Polícia Civil. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado como lesão corporal.
O restaurante emitiu nota de apoio à funcionária e pediu ajuda da população para identificar o agressor.
A SSP-SP também informou ao portal que a vítima tem até seis meses para oferecer representação criminal contra o autor.