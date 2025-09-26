Celso Sabino pede demissão do Ministério do Turismo

O ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil-PA), pediu demissão nesta sexta-feira (26) após a legenda decidir antecipar a saída de seus quadros do governo Lula. A decisão foi comunicada em reunião com o presidente no Palácio do Planalto.

Deputado federal licenciado, Sabino ocupava o cargo desde julho de 2023 e vinha tentando permanecer no posto, especialmente por estar à frente da organização da COP30, em Belém. Apesar das negociações, não resistiu à pressão do partido.