Farma Conde lidera no iFood com entregas em menos de 20 min

A Farma Conde conquistou a melhor performance do Brasil no iFood na categoria Farma, consolidando sua posição como referência no comércio eletrônico do setor. O resultado é reflexo de uma estratégia voltada à integração digital e à eficiência logística: hoje, 68,3% das entregas da rede são concluídas em menos de 20 minutos.

O marco vem após uma reestruturação iniciada em abril deste ano, quando a empresa decidiu reforçar sua atuação na plataforma. Desde então, os números apontam crescimento acelerado: alta de 124,7% no GMV (volume bruto de mercadoria) em relação a 2024, desempenho acima da média da categoria; 100% das lojas ativas no iFood, ampliando capilaridade; índice de separação (SLA) de 75,5%; apenas 3,3% de atrasos críticos; e taxa de cancelamento de 2,8%, a mais baixa do segmento.

Segundo a companhia, os avanços resultam do trabalho integrado de diferentes áreas. Operações e Multicanal redesenharam processos e integrações, enquanto a equipe de Demanda e Abastecimento garantiu eficiência no fluxo de estoque.