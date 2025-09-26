Farma Conde lidera no iFood com entregas em menos de 20 min

A Farma Conde conquistou a melhor performance do Brasil no iFood na categoria Farma, consolidando sua posição como referência no comércio eletrônico do setor. O resultado é reflexo de uma estratégia voltada à integração digital e à eficiência logística: hoje, 68,3% das entregas da rede são concluídas em menos de 20 minutos.
O marco vem após uma reestruturação iniciada em abril deste ano, quando a empresa decidiu reforçar sua atuação na plataforma. Desde então, os números apontam crescimento acelerado: alta de 124,7% no GMV (volume bruto de mercadoria) em relação a 2024, desempenho acima da média da categoria; 100% das lojas ativas no iFood, ampliando capilaridade; índice de separação (SLA) de 75,5%; apenas 3,3% de atrasos críticos; e taxa de cancelamento de 2,8%, a mais baixa do segmento.
Segundo a companhia, os avanços resultam do trabalho integrado de diferentes áreas. Operações e Multicanal redesenharam processos e integrações, enquanto a equipe de Demanda e Abastecimento garantiu eficiência no fluxo de estoque.
“O protagonismo da Farma Conde no iFood é fruto da disciplina, da visão estratégica e do engajamento de cada colaborador envolvido neste projeto. Essa conquista nos enche de orgulho e reafirma nosso compromisso em oferecer excelência no atendimento e agilidade na entrega aos nossos clientes”, afirma Vaner Teixeira, diretor de Inovação e Transformação Digital.
A rede projeta manter o ritmo de expansão. Até o fim de 2025, a meta é crescer mais 60% em GMV, com novos serviços digitais, maior integração entre canais e fortalecimento de parcerias estratégicas.
Fundado em 2011, o iFood é hoje uma das principais plataformas de delivery da América Latina, conectando consumidores a restaurantes, mercados, farmácias, pet shops e outros estabelecimentos. Para a Farma Conde, a presença no aplicativo vai além da abertura de um canal de vendas.
“Estar no iFood e conquistar tal feito significa muito mais do que abrir um canal de vendas: é integrar-se a uma das plataformas digitais mais relevantes do país, alcançando clientes de forma rápida, com alto nível de conveniência e confiança”, avalia Claudia Conde, farmacêutica e fundadora da rede.