Tortura e morte de três jovens são transmitidas ao vivo na rede

Os corpos das jovens, que estavam desaparecidas desde sexta-feira (19), foram encontrados enterrados no quintal de uma casa usada por uma quadrilha de narcotráfico.

Brenda del Castillo e Morena Verdi, de 20 anos, e Lara Gutiérrez, de 15, foram sequestradas, torturadas e assassinadas em Florencio Varela, na Grande Buenos Aires, Argetina. Suas mortes foram transmitidas em "live" na internet.

Segundo a polícia, o crime foi transmitido ao vivo pelo Instagram para um grupo fechado de 45 pessoas. Antes de morrer, Lara teve dedos e parte da orelha amputados. As primas Brenda e Morena foram brutalmente espancadas; uma delas ainda teve o corpo mutilado após a morte.

O ministro da Segurança de Buenos Aires, Javier Alonso, disse que o massacre foi uma “vingança narco”, ordenada por um jovem de 23 anos conhecido como Pequeño J. A investigação aponta que as vítimas foram atraídas ao local com a promessa de participar de um evento.

Quatro suspeitos foram presos na casa enquanto tentavam limpar a cena com cloro. Outros oito foram detidos depois. A Justiça investiga o caso como homicídio triplo qualificado.