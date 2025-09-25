26 de setembro de 2025
AGENDA PESADA

Palmeiras terá Flamengo e Cruzeiro junto à semi da Libertadores

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Jogadores do palmeiras comemoram passagem às semifinais da Libertadores
O Palmeiras terá uma sequência pesada no fim de outubro. Isso porque o time de Abel Ferreira fará o jogo de ida da semifinal da Libertadores entre os confrontos diretos com Flamengo e Cruzeiro, ambos pelo Brasileirão.

O Alviverde enfrentará o Flamengo, líder do Brasileiro, no Maracanã, em jogo previsto para o dia 18 de outubro. O Rubro-Negro, atualmente, tem dois pontos de vantagem em relação ao time de Abel Ferreira, atual terceiro colocado.

Quatro dias depois, o Palmeiras terá pela frente a LDU, fora de casa, pela semifinal. O primeiro duelo está previsto para o dia 22 e terá data e horário confirmados pela Conmebol.

Já no dia 25, o clube paulista receberá o Cruzeiro, nesta quinta-feira (25) segundo colocado do Brasileirão com um ponto a mais do que o Alviverde. A data e horário da partida ainda serão confirmados pela CBF.

Fechando o mês, o Palmeiras fará, como mandante, o jogo de volta da semifinal da Libertadores. O duelo está previsto para o dia 29 de outubro e terá mando alviverde pela melhor campanha da fase de grupos.

O calendário do Palmeiras

  • 28/09, às 16h (de Brasília) - Bahia x Palmeiras
  • 01/10, às 19h - Palmeiras x Vasco
  • 05/10, às 16h - São Paulo x Palmeiras
  • 11/10, às 19h - Palmeiras x Juventude (jogo atrasado pela 12ª rodada)
  • 15/10 - Palmeiras x Red Bull Bragantino*
  • 18/10 - Flamengo x Palmeiras*
  • 22/10 - LDU x Palmeiras**
  • 25/10 - Palmeiras x Cruzeiro*
  • 29/10 - Palmeiras x  LDU**
  • 01/11 - Juventude x Palmeiras*

*Data e horário a serem confirmados pela CBF
**Data e horário a serem confirmados pela Conmebol

O top 6 do Brasileiro

  1. Flamengo - 51 pontos em 23 jogos
  2. Cruzeiro - 50 pontos em 24 jogos
  3. Palmeiras - 49 pontos em 22 jogos
  4. Mirassol - 42 pontos em 23 jogos
  5. Botafogo - 40 pontos em 24 jogos
  6. Bahia - 37 pontos em 23 jogos

