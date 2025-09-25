TJ-SP mantém prefeito de S. Bernardo do Campo afastado do cargo

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve na tarde desta quinta-feira (25) a decisão de agosto que afastou do cargo o prefeito Marcelo Lima (Podemos), de São Bernardo do Campo. Procurada, a defesa de Lima não se manifestou até a publicação deste texto.

A decisão vem um dia depois de o STJ (Superior Tribunal de Justiça) determinar ao tribunal que reavaliasse o afastamento sob o argumento de que "a fundamentação encontra-se substancialmente enfraquecida diante do decurso do tempo e da evolução do processo".

Na avaliação da corte, "a medida em análise traduz forte intervenção na vontade popular, uma vez que o paciente foi eleito democraticamente para exercer o mandato de prefeito do município".