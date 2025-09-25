Ataque a tiros em escola estadual no Ceará mata 2 e fere 3; VÍDEO

A escola estadual Luiz Felipe, em Sobral, no Ceará , foi alvo de um ataque a tiros na manhã desta quinta-feira (25). Há, ao menos, dois mortos, de 16 e 17 anos, e três feridos.

Leia mais: Aluna de 13 anos leva tiro na barriga dentro de escola no Rio

O caso aconteceu no bairro Campo dos Velhos. O tiroteio teria começado na hora do intervalo, quando os alunos estavam no pátio. Dois homens teriam passado em uma moto atirando.