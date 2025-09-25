Ataque a tiros em escola estadual no Ceará mata 2 e fere 3; VÍDEO
A escola estadual Luiz Felipe, em Sobral, no Ceará , foi alvo de um ataque a tiros na manhã desta quinta-feira (25). Há, ao menos, dois mortos, de 16 e 17 anos, e três feridos.
O caso aconteceu no bairro Campo dos Velhos. O tiroteio teria começado na hora do intervalo, quando os alunos estavam no pátio. Dois homens teriam passado em uma moto atirando.
A Polícia Militar afirma que já identificou os autores e que o crime teria relação com a venda de drogas na região da escola. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, uma quantidade de droga, balança de precisão e embalagens foram apreendidas com uma das vítimas.
No fim de semana e na última quarta-feira, foram registrados outros dois ataques no mesmo bairro, relacionado à guerra entre facções.
Em nota, o governador Elmano de Freitas (PT) lamentou o episódio e classificou como um fato intolerável e gravíssimo. Além do reforço policial, ele afirma que determinou a ida da cúpula da SSP ao município para adoção das medidas necessárias. "Externo minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas desse ato tão cruel", afirmou o governador.
Segundo a Polícia Militar, o ataque foi motivado por uma disputa territorial entre facções criminosas que atuam na cidade. Não se trata de um ataque extremista como foi registrado em outras escolas do país, como em Suzano, em 2019, ou em uma creche de Santa Catarina, em 2023.
Sobral está entre as cidades mais violentas do Brasil. Segundo a última edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, tem uma taxa de 59,9 homicídios por 100 mil habitantes - a 12ª maior em todo o país.
Em nota, a Secretaria Estadual de Educação do Ceará informou que não haverá aulas na escola na sexta-feira (26). Disse que tem reforçado, constantemente, ações visando a segurança do ambiente escolar, tanto em termos físicos quanto psicológicos.
"A comunidade escolar também contará com suporte dos profissionais de psicologia da coordenadoria regional no retorno às aulas, a partir de análise da escola"