Em seca, Luciano terá de acertar a mira para ajudar o São Paulo

Camisa 10 e principal referência ofensiva do São Paulo, Luciano chega à decisão desta quinta, contra a LDU, carregando uma marca incômoda: 11 jogos seguidos sem balançar as redes.

Luciano é o vice-artilheiro da temporada do Tricolor, com 11 gols marcados, e líder em assistências, com seis. Apesar disso, o atacante atravessa o período mais longo sem marcar em 2025. E justamente no momento mais importante para o clube.

O último gol foi diante do Juventude, há dois meses, em 24 de julho. Desde então, a lista de jogos sem sucesso é extensa: Fluminense, Internacional, Vitória, Cruzeiro, Atlético-MG, duas vezes contra o Athletico-PR pela Copa do Brasil, duas contra o Atlético Nacional pela Libertadores, além de LDU e Santos.