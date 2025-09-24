'Dengue vai dar surpresas', afirma membro da Opas no Brasil

Historicamente, era esperado que epidemias de dengue ocorressem a cada quatro anos nas Américas. Porém, desde 2022 a transmissão tem se tornado mais intensa. E as mudanças climáticas têm grande responsabilidade pelo cenário.

Em 2025, apesar dos altos números, a intensidade da doença está menor. De janeiro a 20 de setembro houve cerca de 1,6 milhão de casos prováveis, 1,3 milhão confirmados e 1.650 óbitos, contra 6,4 milhões, 5,9 milhões e 6.204, respectivamente, no mesmo período do ano passado.

Ao menos no Brasil, 2024 ficará marcado como um ano trágico na série histórica da dengue. Foram registrados cerca de 6,5 milhões de casos prováveis, perto de 6 milhões confirmados e 6.321 mortes, segundo o painel de arboviroses do Ministério da Saúde.

"Eventos climáticos extremos, ondas de calor, enchentes e secas vão se repetir de um jeito muito mais frequente do que nós conhecíamos nos últimos anos. Uma das coisas que temos visto com a mudança climática, em geral nas Américas, no mundo todo, mas se nos referimos à América do Sul, em particular, é uma expansão dos hábitos que são propícios a alguns vetores, como o Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya", afirma Cristian Morales Fuhrimann, representante da Opas/OMS (Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde) no Brasil.

"No ano passado vimos de um jeito muito dramático como cantos do Brasil que antes não tinham dengue, agora tem. Foi o que ocorreu em Porto Alegre depois das enchentes. Se olharmos para a frente, num futuro próximo, a tendência deveria ser uma diminuição do impacto da dengue, em especial, no Brasil, por causa do ciclo de quatro anos. A Dengue vai dar surpresas. É algo que eu quero enfatizar", diz Cristian Morales.

Pela lógica, 2026 deveria ter incidência menor da doença, mas não é possível prever como ela se comportará. "As epidemias têm composição multifatorial e esses fatores estão mudando rapidamente também. E temos os eventos climáticos extremos que antes não tínhamos. Então, como vai nos afetar e se o ciclo será mais rápido, não sabemos", diz Morales