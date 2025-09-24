Bernard salva no fim, Atlético bate Bolívar e vai à semifinal

O Atlético-MG sofreu, mas venceu o Bolívar (BOL) por 1 a 0, com gol no fim, na Arena MRV. O resultado classificou o Galo à semifinal da Copa Sul-Americana.

Bernard foi o herói da noite ao marcar o gol da vitória nos acréscimos do segundo tempo. Ele começou a partida no banco e entrou na primeira etapa após lesão de Alexsander.

Após o empate por 2 a 2 em La Paz, o time mineiro se garantiu na semifinal com a vitória. O time mineiro aguarda o vencedor do duelo entre Once Caldas (COL) e Independiente de Valle (EQU). Na ida, a equipe colombiana venceu por 2 a 0. Eles se enfrentam ainda nesta quarta-feira.