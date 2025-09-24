Vasco aproveita expulsão, vence Bahia e respira contra a degola

O Vasco venceu o Bahia na noite desta quarta-feira (24), de virada, em São Januário, e conseguiu um respiro em relação à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time da casa saiu atrás no placar, mas aproveitou expulsão de Jean Lucas ainda no primeiro tempo e fechou o jogo em 3 a 1.

Sanabria abriu o placar em falha da defesa vascaína. Os comandados de Diniz, porém, marcaram com Coutinho -antes do intervalo-, Puma e Luciano Juba (contra).

Com o resultado, o time de Fernando Diniz chegou a 27 pontos -o Vitória, primeiro na degola atualmente, tem 22. Já o time baiano permaneceu com 37 e perdeu a chance de colar no G4.