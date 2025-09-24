Suspeito de estelionato religioso no RJ vende kits de bênçãos

Autointitulado profeta, o pastor Henrique Santini, 30, foi denunciado por estelionato religioso nesta quarta-feira (24). A Promotoria chegou a pedir sua prisão preventiva (sem prazo), mas a Justiça negou e determinou o monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Ele é fundador da Igreja Casa dos Milagres, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Civil, montou uma central de call center que, em dois anos, teria lucrado cerca de R$ 3 milhões com a venda de orações para curas, vícios e problemas familiares. Em seu Instagram, o pastor afirmou ser alvo de perseguição religiosa.

As investigações apontam que atendentes do call center enviavam, via WhatsApp, orações previamente gravadas por Santini, após o pagamento por Pix, apresentando-as como se fossem feitas exclusivamente para cada fiel. Nas redes sociais, o pastor reúne cerca de 8 milhões de seguidores.