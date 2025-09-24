Três PMs vão a júri popular pelo assassinato de delator do PCC

Três policiais militares que são apontados como executores do assassinato de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, morto com tiros de fuzil em novembro do ano passado no aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos, serão levados a júri popular.

O cabo Denis Antonio Martins e o soldado Ruan Silva Rodrigues, suspeitos de atirar no empresário, e o tenente Fernando Genauro da Silva - apontado como o motorista do carro usado no crime - serão julgados separadamente de outros réus do caso. A decisão foi tomada na última quinta-feira (18) pela Vara do Júri da Comarca de Guarulhos.

Os três PMs estão presos. Já os homens apontados como mandantes do crime -Emílio Carlos Gongorra Castilho, o Cigarreira, e Diego dos Santos Amaral, o Didi- estão foragidos desde o ano passado. Outro foragido pelo mesmo caso é Kauê do Amaral Coelho, identificado como o olheiro que apontou a localização de Gritzbach para os executores.