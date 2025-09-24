Sobrado onde Machado de Assis morou enfrenta risco de colapso

O sobrado onde morou Machado de Assis, na rua dos Andradas, 147, no centro do Rio de Janeiro, está no centro de uma ação civil pública do Ministério Público contra o município e o atual proprietário. O órgão quer que sejam tomadas medidas para conter a degradação do imóvel.

Segundo a 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural da Capital, a casa está descaracterizada e em péssimo estado de conservação.

O escritor morou no local entre 1869 e 1871. O imóvel é tombado pelo patrimônio histórico e cultural municipal desde 2008, ano do centenário de sua morte.