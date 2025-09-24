Erro em queda é mantra para Palmeiras evitar drama nesta noite

"Baliza a zero", "cabeça fria e coração quente" e "todos somos um" são mantras já conhecidos de Abel Ferreira no Palmeiras. No entanto, a equipe tem muitos outros e entre eles está o "entra 11 e sai 11" -que não foi seguido na última eliminação no Allianz Parque- e precisa aparecer no jogo desta quarta-feira (24), contra o River Plate, no jogo decisivo das quartas de final da Copa Libertadores, para evitar um novo drama no estádio palmeirense.

O Palmeiras divulgou os bastidores da vitória contra o River na Argentina e mostrou uma grande mobilização da comissão técnica por um objetivo na partida: não ter ninguém expulso do jogo. O técnico Abel Ferreira e Rogério Godoy, preparador de goleiros da equipe, reforçaram o discurso no vestiário antes da bola rolar: "entra 11 e sai 11".

Rogério Godoy é o criador desse bordão. O funcionário do alviverde é voz ativa no vestiário palmeirense, e puxa discursos motivacionais para os jogadores em algumas partidas. Ele está no Palmeiras desde junho de 2020 e tem muita confiança dos jogadores.