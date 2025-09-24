Queda de avião mata arquiteto chinês e documentarista brasileiro

Um avião caiu na noite dessa terça-feira (23) e deixou quatro mortos em Aquidauana, em Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal. Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência aconteceu na Fazenda Barra Mansa no momento que a aeronave realizaria o pouso.

Entre as vítimas, está o arquiteto chinês Kongjian Yu, considerado um dos maiores do mundo, o documentarista Luiz Ferraz, o diretor de fotografia Rubens Crispim Júnior e o piloto Marcelo Pereira de Barros.