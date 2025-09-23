Suspeita de aplicar 'boa Noite, Cinderela' em turistas é presa

Uma mulher foi presa nesta terça (23) suspeita de aplicar o golpe apelidado de 'Boa Noite, Cinderela' em turistas na zona sul e no centro do Rio de Janeiro.

A prisão ocorreu após investigação da 12ª DP (Copacabana) em conjunto com a Deat (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo). Os agentes cumpriram dois mandados de prisão contra a suspeita por crimes praticados contra turistas estrangeiros. Ela foi localizada em Duque de Caxias, Baixada Fluminense.

De acordo com as investigações, somente em 2024, ela foi identificada em seis inquéritos que apuram crimes desta modalidade. Entre as vítimas estão turistas da Alemanha, Suíça, Noruega, São Paulo e Minas Gerais. Eles eram abordados em Copacabana (zona sul) e em Santa Teresa (zona central do Rio).