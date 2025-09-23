Lula anuncia investimento de US$ 1 bi em fundo de florestas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta terça-feira (23) durante evento em Nova York (EUA), um investimento de US$ 1 bilhão (R$ 5,3bi) no Fundo Florestas para Sempre (TFFF, na sigla em inglês).

A intenção de ser o primeiro investidor do mecanismo tem como objetivo incentivar outros países a fazerem o mesmo.

O TFFF, mecanismo idealizado pelo Ministério do Meio Ambiente e da Fazenda, funciona como um fundo tradicional, que remunera seus acionistas com parte dos seus lucros.