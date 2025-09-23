Onça-pintada invade casa e mobiliza autoridades por 10 horas

Uma onça-pintada mobilizou moradores e autoridades ao circular pelas ruas e quintais do distrito de Extrema, em Porto Velho (RO), nesta segunda-feira (22). O animal entrou em residências, assustou a comunidade e só foi capturado após uma operação de cerca de dez horas conduzida pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) em conjunto com forças de segurança.

O felino foi temporariamente sedado e levado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres, em Porto Velho, onde se recupera. A previsão é que seja solto ainda nesta terça-feira (23) em uma área de mata localizada a cerca de 400 km do local onde foi encontrado.

Durante a correria, um morador acabou ferido ao tentar impedir que o animal chegasse a uma creche. Segundo o Ibama, Nardeli dos Santos Silva tentou afugentar o animal. A lesão não teve gravidade, ele foi atendido e passa bem.