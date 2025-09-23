Apontado como liderança do PCC é morto por PMs em São Paulo

Um homem apontado como uma liderança do PCC (Primeiro Comando da Capital) na zona leste de São Paulo foi morto durante um confronto com policiais militares do 3º Batalhão de Choque na tarde desta terça-feira (23) na Vila Curuçá, zona leste de São Paulo.

Ele foi identificado como Cleberson Paulo dos Santos, conhecido como Nego Mimo.

Santos estava em uma residência cujo endereço foi obtido pelo setor de inteligência da Polícia Militar. Ao notar a presença dos soldados, ele teria atirado, mas acertado o escudo balístico dos agentes públicos, segundo informou o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, em vídeo postado no X.