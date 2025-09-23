Justiça absolve 14 policiais acusados de homicídio em 2015

O Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu nesta terça-feira (23) os 14 policiais militares da Rota (Rondas Ostensivas Tobias Aguiar) acusados de homicídio de dois homens em uma suposta troca de tiros em agosto de 2015, na região de Pirituba, zona norte da capital paulista.

O processo está em segredo de Justiça, por isso a reportagem não teve acesso aos autos, apenas ao resultado do júri, que ocorreu 5ª Vara do Fórum Criminal da Barra Funda, a zona oeste.

Os policiais militares sempre alegaram inocência. A Justiça chegou a rejeitar a denúncia em 2017.