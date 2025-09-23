Relator diz que PEC faria do Congresso 'abrigo para criminosos'

O relator da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que restringe processos contra congressistas, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), recomendou em seu parecer a rejeição total do projeto. De acordo com Vieira, a PEC é inconstitucional e poderia transformar o Legislativo em "abrigo seguro para criminosos".

A PEC da Blindagem foi aprovada na semana passada pela Câmara, em uma votação feita a toque de caixa. O texto estipula que congressistas só podem ser processados se houver aprovação pelo Legislativo em voto secreto. Também estende o benefício a presidentes de partidos.

A proposta é impopular. Como mostrou a Folha, a reação das redes sociais contra deputados que apoiaram o projeto já assustava senadores antes mesmo de o texto chegar formalmente à Casa Alta. A tendência é que o Senado derrube a PEC, até como forma de responder às manifestações realizadas em diversas cidades no último fim de semana.