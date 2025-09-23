Governo celebra aceno de Trump e vê acerto em manter discurso

Integrantes do governo Lula comemoraram a sinalização dada por Donald Trump em discurso na Assembleia-Geral das Nações Unidas nesta terça-feira (23). Auxiliares do presidente brasileiro classificam a insistência do petista na defesa da soberania como um acerto e dizem que a fala do americano impôs uma derrota ao bolsonarismo.

Nesta terça, Lula e Trump tiveram um breve encontro, entre os discursos dos dois, em meio ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros e a uma série de sanções a autoridades do Brasil.

Em sua fala, Trump afirmou que houve uma "excelente química" com o petista e disse que os dois devem conversar na próxima semana. "Eu só faço negócios com pessoas que eu gosto. E eu gostei dele, e ele de mim. Por pelo menos 30 segundos, nós tivemos uma química excelente, isso é um bom sinal", disse o americano.