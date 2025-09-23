Deputados do PL afirmam que recorrerão para tornar Eduardo líder

Deputados do PL afirmaram nesta terça-feira (23) que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), recuou na nomeação de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) como líder da minoria após sofrer pressão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, cuja esposa passou a ser alvo da Lei Magnitsky. A bancada afirmou que vai recorrer da decisão.

Motta barrou a indicação de Eduardo feita pelo PL que livraria o deputado, nos EUA desde março, de uma cassação por faltas -isso porque líderes partidários não teriam a obrigação de comparecer à Câmara para as sessões.

Integrantes do centrão fecharam com ministros do STF, de forma sigilosa, os termos de um acordo que envolve a votação de um projeto que reduz penas pelos atos golpistas, a garantia de que Jair Bolsonaro (PL) poderá cumprir pena em regime domiciliar e a rejeição de qualquer forma de perdão pelos crimes julgados pelo STF, segundo pessoas que participam das negociações.