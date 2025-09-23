Vice da Liga-SP é alvo da PF em operação contra tráfico de drogas

Ao todo, foram cumpridos 22 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Pará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás. Em São Paulo, dos 11 locais onde foram cumpridos mandados, dois foram na escola de Samba Império de Casa Verde.

A Ficco (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) deflagrou a Operação Vila do Conde, nesta terça-feira (23), com objetivo de combater o tráfico internacional de drogas e a lavagem de capitais.

A reportagem procurou a Liga e a escola de samba, mas as entidades não responderam até a publicação desta reportagem.

O alvo principal da polícia foi Alexandre Constantino Furtado, conhecido como Teta, que é vice-presidente da Liga das Escolas de Samba de São Paulo e presidente da Escola de Samba Império de Casa Verde. Ele é suspeito de ser integrante de facção.

De acordo com a Polícia Federal, as investigações deste caso tiveram início após a apreensão de cocaína no Porto de Vila do Conde, em Barcarena (PA), em fevereiro de 2021. Na ocasião, policiais federais apreenderam 458 quilos de cocaína, que estavam acondicionados em meio a uma carga de quartzo, cujo destino final seria o Porto de Rotterdam, na Holanda.